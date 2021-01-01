 رئيس الوزراء الإيطالي يسعى لحظر سريع على السفن السياحية الكبيرة في بحيرة فينيسيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 10:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الإيطالي يسعى لحظر سريع على السفن السياحية الكبيرة في بحيرة فينيسيا

احدى السفن السياحية
احدى السفن السياحية
روما - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:49 م
تسعى الحكومة الإيطالية للتحرك بسرعة بخطط لفرض حظر على السفن السياحية الكبيرة في بحيرة فينيسيا التاريخية لحماية الموقع من التواجد المفرط للسائحين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه ووفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع فإنه ستجرى مناقشة القيود خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وإن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي يدعم الجهود المبذولة لتسريع العملية لكن بعض وزراء الحكومة يعارضونها.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق.

يشار إلى أن الدخول إلى البحيرة وساحة سانت مارك الشهيرة كانت ولا تزال موضع خلاف بين نشطاء البيئة والجمعيات السياحية ومشغلي الرحلات البحرية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك