رئيس الوزراء الإيطالي يسعى لحظر سريع على السفن السياحية الكبيرة في بحيرة فينيسيا

تسعى الحكومة الإيطالية للتحرك بسرعة بخطط لفرض حظر على السفن السياحية الكبيرة في بحيرة فينيسيا التاريخية لحماية الموقع من التواجد المفرط للسائحين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه ووفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع فإنه ستجرى مناقشة القيود خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وإن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي يدعم الجهود المبذولة لتسريع العملية لكن بعض وزراء الحكومة يعارضونها.



ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق.



يشار إلى أن الدخول إلى البحيرة وساحة سانت مارك الشهيرة كانت ولا تزال موضع خلاف بين نشطاء البيئة والجمعيات السياحية ومشغلي الرحلات البحرية.