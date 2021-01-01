معرض الكتاب يستقبل 125 ألف زائر خلال يومين

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" شهد زيارة 125 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي مجموع رواده خلال أيام الأحد والإثنين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما أحدث زخماً كبيراً لمعدلات الإقبال الجماهيري، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

وشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين جنيه إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.