خبيرة روسية تؤكد إمكانية الإصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد

أكدت الخبيرة الروسية في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، ناتاليا بشينيتشنايا، إمكانية حدوث حالات إصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وقالت الخبيرة الروسية، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إنه "يتم رصد هذه الحالات في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ولدى كبار السن".

وأضافت أن حالات العدوى المزدوجة بسلالات مختلفة من نفس الفيروس معروفة منذ فترة طويلة، وحالات العدوى المتزامنة تقريبًا بسلالتين أو حتى نوعين فرعيين من فيروسات الإنفلونزا وإنفلونزا (سارس – كوف – 2)، بالإضافة إلى سلالاته المختلفة، جرى وصفها في السابق مرارًا.

وأشارت إلى أن العدوى التي تسببها سلالتان من الفيروس التاجي في وقت واحد أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكبار السن، حيث يمكن أن يكون هذا المرض أكثر حدة.

وأوضحت الاختصاصية في علم الأوبئة أن ذلك يحدث لأن الجهاز المناعي غير قادر على التخلص بسرعة من السلالة الأولى التي تسببت في الإصابة، وعند الاتصال بسلالة أخرى مصابة، تدخل مرة أخرى إلى الجسم.

وتابعت أن "المرض الذي تسببه سلالتان من الفيروسات في وقت واحد لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة خطير، لأنه نتيجة لاستمرار السلالات المختلفة في جسم الإنسان لفترات طويلة، يمكن أن يحدث إعادة التركيب الجيني، ما قد يساهم في مزيد من التباين في الفيروس وظهور أنواع جديدة، لذلك، من الضروري التطعيم في أقرب وقت ممكن حتى لا يتطور الفيروس في السكان ويتحور".

يذكر أنه تم اكتشاف حالة إصابة بسلالتين من فيروس كورونا في روسيا عام 2020 لدى امرأة مسنة.



