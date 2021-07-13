قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير كانت جارية بين إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى نتيجة بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وفقًا لإعلان المبادئ.

وأضاف الخارجية الإثيوبية، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أنه «من المؤسف أن نشهد أن تقدم المفاوضات قد تم جره وتسييسه، وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مرارًا وتكرارًا بأن هذا أمر غير مجدٍ وأن عرض الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان ولا يزال غير مفيد وبعيد عن صلاحية المجلس».

وأوضحت أنه «من المسلم به أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، وقد تمكنوا من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد كبير من القضايا من خلال هذا الإطار، إضافة إلى ذلك، كشفت العملية أيضًا عن التحديات طويلة الأمد التي تتعلق بغياب معاهدة المياه وآلية حوض النيل على مستوى العالم».

وأشارت إلى أن «إثيوبيا ملتزمة بإنهاء العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بنجاح بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين، وهي مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كل من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية».



