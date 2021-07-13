وزير الري السابق لـ«الشروق»: إنشاء حاجز أمواج موحد لقرى الساحل الشمالي

قال الدكتور حسام مغازي، رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ووزير الري السابق، إن هناك مشروع متكامل تم الانتهاء من إعداده للتنفيذ بقرى الساحل الشمالي غرب مدينة الإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

وأضاف مغازي، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن المشروع عبارة عن إنشاء حاجز أمواج موحد لكل القرى السياحية، كنظرة متكاملة للمنطقة، موضحًا أن ما يحدث حاليا على أرض الواقع أن كل قرية سياحية تقوم ببناء حاجز أمواج منفرد تؤثر بالسلب على القرى المجاورة، وهكذا ندور في حلقة مفرغة.

وتابع أن ذلك يستدعي حلولًا متكاملة يتمثل في حاجز واحد لجميع القرى، وبتكلفة أقل تقلل من الآثار السلبية.