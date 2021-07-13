ماس لا يمانع بحث تخفيف حماية براءة اختراع لقاحات كورونا

أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم ممانعته لإجراء محادثات حول تخفيف حماية براءة اختراع لقاحات كورونا.



وخلال زيارة لموقع إنتاجي لشركة فايزر الأمريكية في مدينة كالامازو في ولاية ميتشيجان الأمريكية:" هذه مناقشة نجريها ولا نعتزم الامتناع عنها أبدا".



وأوضح ماس أنه لا يرى إمكانية لتعليق حقوق براءات الاختراع على المدى القصير وقال إن الاولوية في الوقت الراهن هي لتحسين سلاسل التوريد وبناء مرافق إنتاج في الدول الفقيرة، وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" يجب أن نفعل الأمرين، ويمكن فعلهما بالتوازي".



وتبذل الدول الفقيرة وكذلك الولايات المتحدة أيضا جهودا منذ فترة طويلة من أجل تعليق حماية براءات الاختراع بالنسبة للقاحات كورونا من أجل تسريع وتيرة حملة التطعيمات على مستوى العالم.



في المقابل، أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رفضها الواضح لهذا الأمر، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ماس بنبرة مختلفة عن المستشارة.



تجدر الإشارة إلى أن ميركل ستلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بعد غد الخميس، ومن الممكن أن يكون هذا الموضوع من بين الموضوعات المطروحة في محادثات الجانبين.



وبدأ ماس في ميتشيجان زيارة للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام. وزار ماس في كالامازو أكبر منشأة لإنتاج الأدوية في الولايات المتحدة، وهناك تنتج فايزر لقاحها المضاد لكورونا بالتعاون مع الشركة الألمانية بيونتيك.