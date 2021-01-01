بيع واحدة من أغلى قطع الألماس خام مقابل 40 مليون دولار

باعت شركة التعدين البريطانية بترا دايموند ليمتد قطعة ألماس أزرق خام حجمها 3ر39 قيراط مقابل أكثر من 40 مليون دولار لتصبح واحدة من أغلى قطع الألماس الخام في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة التعدين الصغيرة باعت قطعة الألماس الزرقاء الاستثنائية إلى شركة مشتركة مملوكة لكل من دي بيرز أكبر شركة لتعدين الألماس في العالم ودياكور للتجارة المملوكة لعائلة الملياردير شاتينميتس. وتم بيع قطعة الألماس مقابل أكثر من مليون دولار لكل قيراط لتصبح أغلى قطعة تبيعها شركة بترا على الإطلاق.

يذكر أن شركة بترا عثرت على قطعة الألماس في منجم كولينان بجنوب أفريقيا في نيسان/أبريل الماضي. كان هذا المنجم في وقت سابق مملوك لشركة دي بيرز وهو مشهور بوجود قطع الألماس الزرقاء والكبيرة، وتم فيه اكتشاف أكبر قطع ألماس على الإطلاق عام 1905. ويعتبر الألماس الأزرق من أندر وأقيم أنواع الألماس.

ويعتبر بيع هذه القطعة النادرة خبر سار لشركة بترا التي اضطرت إلى إعادة جدولة ديونها في العام الماضي عندما أصيبت صناعة التعدين بالشلل لفترة من الوقت، مع تراجع الأسعار نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.