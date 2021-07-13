تعليم مطروح: نقل أسئلة مادة اللغة الفرنسية إلى اللجان الامتحانية

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قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي إلى اللجان الامتحانية العامة الـ١٧بالإدارات التعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة.

جاء ذلك خلال مباشرته نقل صناديق أسئلة مادة اللغة الفرنسية لطلاب القسم الأدبي، فجر اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، إذ يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في فترة واحدة لمدة ساعتين.

وأكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة؛ لتأمين خطوط سير السيارات المسؤولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

يذكر أن طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام يبلغ عددهم ٨٢٤ طالبا وطالبة، موزعين على ١٧ لجنة في تسع إدارات على مستوى مراكز المحافظة.