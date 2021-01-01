حبس 3 متهمين بممارسة الشذوذ والسرقة بالإكراه في الإسكندرية

قررَ محمود عبدالعظيم، وكيل نيابة أول العامرية في الإسكندرية، بإشراف المستشار محمد قاسم، مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص "قبطان بحري سابق، وسائق، وزوجته"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأول بممارسة الشذوذ، والدعارة، وبجانب ذلك اتهام الزوجين بالسرقة وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة، مع استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغا من "م.هـ.م" قبطان بحري سابق، يفيد قيام كل من: "م.أ.ج" سائق، وزوجته، "هـ.ر.ع"، ربة منزل، بسرقته، وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وجود علاقة بين المُبلِغ، والمتهمان، امتدت لعامين سابقين، حيث أنه كان دائم الذهاب إلى محل سكنهما، الكائن في منطقة شاطئ الصفا، بغرض ممارسة الشذوذ الجنسي مع المتهم الأول، وكانت المواقعة تتم في وجود المتهمة الثانية "الزوجة" والتي كانت تقوم بتصوير فيديوهات لتلك العلاقة على الهاتف المحمول والاحتفاظ بها.



وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه تواصل خلال فترة تعارفهما مع المتهم الأول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما محادثات جنسية "شاذة" عن طريق الهاتف المحمول، استغلها المتهم الأول وزوجته في إجبار المُبلَغ بالتوقيع على 6 إيصالات أمانة على بياض، واستولوا منه على مبلغ مالي قدرة 41 ألف جنيه، وهاتف محمول.



وبتقنين الإجراءات، تم التحفظ على المُبَلِغ، وضبط الزوجين، وبحوزتهما مبلغ مالي وقدرة 36 ألف جنيه، والهاتف المحمول المُستخدم في الواقعة، و6 إيصالات أمانة، وذلك أثناء تواجدهما في الشقة السكنية محل الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 14788 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول العامرية، وبالعرض على النيابة العامة، اتخذت قرارها المقدم بحق الـ3 متهمين.