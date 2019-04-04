 مقتل 8 أشخاص وفقدان 9 آخرين جراء انهيار فندق في مدينة سوجو شرق الصين - بوابة الشروق
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مقتل 8 أشخاص وفقدان 9 آخرين جراء انهيار فندق في مدينة سوجو شرق الصين

بكين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:42 ص

أعلنت السلطات في الصين مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار فندق في مدينة "سوجو" الواقعة شرق البلاد، مشيرة إلى أنه مازال هناك 9 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى وقت انهياره هم من نزلاء الفندق، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ استخدموا الرافعات والسلالم وقواطع المعادن وكلاب البحث في جهودهم للعثور على أي ناجين.

بدورها، قالت حكومة مدينة "سوجو" إن مبنى الفندق انهار مساء يوم أمس الإثنين بالتوقيت المحلي للبلاد.


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