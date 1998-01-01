أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات، عن أسعار سيارات الميكروباص وقيمة القسط، بحسب المدة الزمنية إذا كانت 7 سنوات أو 10 سنوات.

وتترواح قيمة القسط من 2259 جنيهًا إلى 3558 جنيهًا بعد خصم الحافز الأخضر وتتحدد قيمة القسط وفقًا للسن العميل ونوع السيارة والمدة الزمنية للتقسيط، حيث انطلق منذ بداية الأسبوع الجاري تلقي طلبات تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن عدد الطلبات الخاصة بسيارات الميكروباص بلغ 74 طلبًا خلال يومين فقط من بدء تلقي الطلبات.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحاته لـ"الشروق" أن عدد طلبات سيارات المنطقة الحرة بلغت 214 طلبًا منذ انضمام سيارات المنطقة الحرة للمبادرة في 4 يوليو الجاري وحتى الآن.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية أعلن محمد معيط، وزير المالية، التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها في صناعة السيارات المحلية بمصر ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج «غاز طبيعي، وبنزين».

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس الماضي بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.