أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك أن الأهلي محميًا بشكل أكبر على الصعيد الإعلامي، واصفًا محمود الخطيب، رئيس الأهلي بالقائد الكبير.

وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"هناك معلومات أقل تخرج من الأهلي عن الزمالك، الأهلي محمي بطريقة أكبر مثلما حدث مع محمد الشناوي من قبل".

وأضاف :"أما لاعبي الزمالك فهناك العديد من الأمور الخاصة التي تخرج بصورة قوية على وسائل التواصل.. لقد تحدثت في هذا الأمر مع رئيس النادي لكي يظل الفريق مستقرا ويحافظ على حالته الذهنية".

وتابع :"العقوبة ضد إمام عاشور كانت قاسية، وكان لا بد أن يتم وضع سن اللاعب في الاعتبار، وتم تضخيم الأمر بالنسبة لبطولة بحجم دوري الشباب".

وتحدث مدرب الأهلي السابق عن محمود الخطيب، رئيس النادي، قائلًا :"الخطيب قائد كبير وكان يقوم بكل شيء ويسهل الأمور لي عندما كنت أدرب الأهلي".

وأتم :"أنا أحترم الخطيب كثيرا، وأمر مميز بالنسبة للأهلي أن يكون رجل بنفس قوته يدير النادي".