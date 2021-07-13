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فيديو.. الغضبان: افتتاح ميناء بورسعيد البري رسميا بعد العيد

عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:59 م

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه من المقرر تشغيل ميناء بورسعيد البري تجريبيًا يوم 15 يوليو الجاري، لافتًا إلى افتتاحه رسميًا بعد عيد الأضحى على أعلى مستوى وبشكل يليق بالدولة المصرية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن ميناء بورسعيد البري كان من أكبر المناطق العشوائية، موضحًا أنه كان يضم أماكن للخردة صعبة للغاية.

وأشار إلى أن المحافظة قررت تطوير المكان بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح محور 30 يونيو؛ لتقليل الكثافة المرورية داخل بورسعيد من خلال تجميع المواقف في مكان واحد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الميناء يخدم أكبر عدد من سكان المحافظة، فضلًا عن تخطيطه بأسلوب سليم ودراسة علمية، مشيرًا إلى أنه يجمع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص وسيارات الميكروباص والسوبر جيت.

وأكد أن الميناء مميكن بنسبة 100%، متابعًا: «الأتوبيسات والسيارات تخرج بشكل مميكن ويتم تحصيل رسوم الدولة أولا بأول، ونوفر كل الخدمات للمواطنين والسائقين».

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