 غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 4:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 3:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 3:03 ص

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء امتداد شارع الترعة البولاقية، والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وأوضحت بأنه سيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 12 يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك