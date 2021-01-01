غلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء امتداد شارع الترعة البولاقية، والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وأوضحت بأنه سيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 12 يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.