مجاهد يعلن سفر المنتخب الأولمبي إلى طوكيو بطائرة خاصة

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، سفر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي أٌقيم في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن زي البعثة المصرية في الأولمبياد: "أطمئن الجماهير على بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم كل الاستعدادات تمت بشكل جيد".

وأضاف: "نحن لسنا بعثة كرة قدم، نحن جزء من بعثة كبيرة، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في البطولة".

وواصل: "المنتخب يسافر يوم الخميس على متن طائرة خاصة لأن مسابقات كرة القدم تنطلق مبكرا، ثم ينضم لهم رباعي الأهلي بعد ذلك، بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".