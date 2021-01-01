فرنسا تتعهد بإرسال 800 ألف جرعة من لقاح كورونا وتجهيزات طبية إلى تونس

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء، تخصيص الحكومة 800 ألف جرعة من اللقاحات لإرسالها إلى تونس لمساعدتها في مجابهة الوضع الصحي الكارثي المرتبط بتفشي فيروس كورونا.

وقال غابريل، في تصريح إعلامي، إن فرنسا سترسل شحنة اللقاحات خلال أيام، بجانب تجهيزات طبية لمساعدة الأطباء في المستشفيات على مكافحة وباء كورونا والتعهد بالمرضى.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"واجب التضامن مع أصدقائنا التونسيين الذين يواجهون أزمة صحية حادة".

وقال المتحدث إن كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان بابتيست لوموين، سيصل إلى تونس خلال أيام.