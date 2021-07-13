عاشور يفسر سبب احتساب هدف الأهلي الثالث لمحمد شريف

كشف محمود عاشور، الحكم الذي أدار لقاء الأهلي الأخير أمام مصر المقاصة سبب احتساب هدف الأحمر الثالث لصالح محمد شريف وليس مدافع أصحاب الأرض.

وكان الأهلي فاز على مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت أول أمس الأحد على ملعب الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ 18.

وقال عاشور عبر إذاعة أون سبورت اف ام :"في هدف الأهلي الثالث الذي احتسبته اعتبرت أن الكرة ارتدت من المدافع للمرمى، ولم يكن هناك تعمد من المدافع للعب الكرة بهذه الطريقة، وهناك فارق بين الارتداد وتعمد اللعب".

وأوضح "لا يوجد نص قانوني صريح يوضح ذلك الأمر، لكن القانون يُرجعها لفهم الحكم لكرة القدم، وأنا اعتبرت الكرة ارتدت من المدافع، لذا احتسبت الهدف لمحمد شريف".

وأتم عاشور :"أعتقد أن الكرة ارتدت من مدافع المقاصة، ولم يكن هناك قصد للعب الكرة، وأخذت رأي اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الحكام وتم التوافق على ذلك الأمر".