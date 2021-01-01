 مليون شخص في إنجلترا ما زالوا يلتزمون بقيود الوقاية من كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

مليون شخص في إنجلترا ما زالوا يلتزمون بقيود الوقاية من كورونا

الكورونا في بريطانيا
الكورونا في بريطانيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:16 م
أشارت دراسة إلى أن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا، مستمرون في اتباع إجراءات الوقاية حتى بعد توقف حكومة المملكة المتحدة عن نصحهم بالبقاء في المنزل.

ووفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، يشعر 37% فقط من بين 3.7 مليون شخص في إنجلترا ممن تم تصنيفهم على أنهم "معرضون للخطر السريري بشدة" بالراحة عند دخولهم المطاعم والحانات أو أماكن التعليم، وفقا لاستطلاع شمل 1066 شخصا نشره مكتب الإحصاء الوطني.

وقال حوالي 29%، أي ما يعادل أكثر من مليون شخص، إنهم ما زالوا يتبعون الإجراءات الوقائية بالبقاء في المنزل، رغم أن الحكومة توقفت عن نصحهم بها اعتبارا من الأول من أبريل.

وأوضح ثلاثة أرباع من شعروا بعدم الارتياح في الأماكن التعليمية والثقافية وأماكن الضيافة أن ارتداء الكمامة الإلزامي سيساعدهم على الشعور بالراحة.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر إلغاء المطلب القانوني بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وفي وسائل النقل العام، إلى جانب قيود الوباء الأخرى في 19 يوليو.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك