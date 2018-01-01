ميركل تدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا وترفض التطعيم الإجباري

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنين، إلى تلقي تطعيما مضادا لكورونا، رافضة جعل التطعيم إجباريا.

وذكرت ميركل عقب محادثات مع وزير الصحة ينس شبان ورئيس معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، اليوم الثلاثاء في برلين، أنه لا يوجد خطط في ألمانيا لجعل التطعيم إجباريا على غرار فرنسا، وقالت: "لا ننوي سلك هذا الطريق الذي اقترحته فرنسا. لقد قلنا إنه لن يكون هناك إلزام بالتطعيم"، مضيفة أنها لا تعتقد أن تغيير هذا التعهد سيؤدي إلى كسب الثقة، موضحة أنه يمكن كسب الثقة عبر الترويج للتطعيم.

وذكرت ميركل أن البعض لا يزال يرى أن التطعيم قد يكون غير ضروري أو مهدد لهم، وقالت: "ولهذا السبب أقول لكل من لا يزال غير متأكد مما إذا كان يجب أن يتلقى التطعيم: التطعيم لا يحميك فحسب، بل يحمي أيضا شخصا قريبا منك، شخص مهم لك، شخص تحبه"، مؤكدة أن التطعيم لا يقي فقط من مسار خطير للمرض حال الإصابة بكورونا، بل يقي أيضا من قيود مرهقة في الحياة اليومية، وقالت: "كلما تم تطعيمنا، صرنا أكثر حرية مرة أخرى، يمكننا أن نعيش بحرية أكثر مجددا".

وتبادلت ميركل وشبان ورئيس روبرت كوخ الأفكار خلال زيارة للمعهد، والتي دارت بشكل أساسي حول تأثير اللقاحات على مسار الجائحة على خلفية زيادة أعداد الإصابات بسبب متغير دلتا لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين إلزام العاملين في القطاع الصحي بتلقي التطعيمات، ممهلا الموظفين في المستشفيات ودور رعاية المسنين حتى منتصف سبتمبر للحصول على التطعيم. ووفقا لوزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، لن يُسمح للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالعمل ولن يتم دفع رواتبهم بعد الآن.