آبل تطور خدمة تقسيط قيمة المشتريات لعملاء آبل باي

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تطور حاليا خدمة جديدة تتيح لعملائها سداد قيمة مشترياتهم من خدمة آبل باي للسداد الإلكتروني بالتقسيط لمنافسة خدمة "اشتري الآن وادفع لاحقا" التي تقدمها شركات الدفع الإلكتروني الشهيرة مثل أفيرم هولدنجز وباي بال هولدنجز.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الخدمة الجديدة التي تعرف داخل آبل حاليا باسم آبل باي ليتر ستعتمد على بنك جولدمان ساكس جروب لتوفير التمويل المطلوب لتقسيط قيمة مشتريات عملاء آبل.



يذكر أن جولدمان ساكس هي شريك آبل في خدمة بطاقات الائتمان آبل كارد منذ 2019، لكن الخدمة الجديدة المنتظرة لن تقتصر فقط على مستخدمي آبل كارد ولن تحتاج استخدام هذه البطاقات للاستفادة منها.



وأشارت بلومبرج إلى أن خدمة "اشتري الآن وادفع لاحقا" يمكن أن تساعد في زيادة شعبية خطة آبل باي وإقناع المزيد من المستخدمين باستخدام الهاتف الذكي آيفون لسداد قيمة مشترياتهم بدلا من الاعتماد على بطاقات الائتمان التقليدية. وتحصل آبل على نسبة من قيمة الصفقات التي يتم سداد ثمنها عبر خدمة آبل باي وهو ما يحقق لها إيرادات إضافية تبلغ 50 مليار دولار سنويا.