تنحى الجنرال أوستن ميلر، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان عن القيادة وغادر البلاد في هدوء، في خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد صغير خارج مقره العسكري في كابل، تعهد ميلر بـ"عدم نسيان من لاقوا حتفهم في القتال"، ودعا "طالبان" إلى "وقف موجة الهجمات العنيفة التي منحتها السيطرة على مساحات من الأراضي أكبر من أي وقت مضى منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع".

وأضاف: "ما أقوله لطالبان هو أن عليهم مسؤولية أيضا. العنف الدائر يخالف إرادة الشعب الأفغاني ويجب أن يتوقف".

وركب ميلر، وهو آخر ضابط أمريكي برتبة جنرال فئة أربع نجوم على الأرض في أفغانستان، طائرة هليكوبتر أقلعت من قاعدة عسكرية في كابل كانت لوقت طويل عصب الحرب التي بدأت قبل 20 عاما.