اليابان تتطرق لاستقرار مضيق تايوان في تقريرها الدفاعي السنوي لأول مرة

ذكر التقرير الدفاعي السنوي لليابان اليوم الثلاثاء أن الاستقرار في مضيق تايوان أكثر أهمية حاليا من أي وقت مضى، حيث يتعرض المضيق لضغط عسكري صيني متزايد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه في المرة الأولى التي يتطرق فيها التقرير السنوي لهذه القضية، فقد أشار أيضا إلى أن الصين كثفت أنشطتها العسكرية حول تايوان، مع دخول نحو 380 طائرة حربية صينية المجال الجوي جنوب غربي تايوان في عام 2020، نقلا عن بيانات من وزارة الدفاع التايوانية.

كما أشار التقرير الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء الياباني اليوم إلى إبحار سفن حربية صينية، بينها حاملة طائرات، عبر قناة باشي – الممر المائي الذي يربط بحر الصين الجنوبي بغرب المحيط الهادئ، حيث أجرت هذه القطع تدريبات عسكرية العام الماضي.

وذكر التقرير أن "استقرار الوضع المحيط بتايوان مهم لأمن اليابان واستقرار المجتمع الدولي".

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن سبب التطرق لاستقرار تايوان في التقرير: "في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وحول تايوان، نحتاج إلى أن نولي مزيدا من الاهتمام للاتجاهات العسكرية للبلدين (الولايات المتحدة والصين) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كان الرئيس السابق للقيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، قال في مارس، إن الصين قد تحاول غزو تايوان "في السنوات الست المقبلة".