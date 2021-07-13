 مواجهة تحضيرا للموسم.. الريال يلاقي ميلان وديا 8 أغسطس المقبل - بوابة الشروق
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مواجهة تحضيرا للموسم.. الريال يلاقي ميلان وديا 8 أغسطس المقبل

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:04 م

أعلن نادي ريال مدريد موعد مباراته الودية ضد إي سي ميلان الإيطالي على هامش استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد 2021/2022.

وذكر الريال في بيان رسمي إنه سيخوض مباراة ميلان يوم الأحد في الثامن من أغسطس المقبل.

وذكر الريال بأن المباراة ستقام على ملعب فورترسي في كلاغنفورت في النمسا ويريد انشيلوتي المدير الفني العائد للريال الاستعداد الجيد للموسم من أجل العودة للمنافسة على البطولات مرة أخرى بعد موسم صفري.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد رينجرز يوم 25 يوليو المقبل احتفالا بالذكرى 150 على تأسيس النادي الاسكتلندي.


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