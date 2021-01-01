نشرت الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية.

وعرَفت المادة الأولى من القرار «المكتب العلمي» على أنه كل مكتب يقوم بأعمال الدعاية للمستحضرات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات ذات الصلة وما تقتضيه هذه الدعاية من تزويد أعضاء نقابات المهن الطبية وغيرهم ممن يهمهم الأمر بالمعلومات العلمية عن المستحضرات والمستلزمات والأدوية التي تنتجها أو تستخدمها المصانع التابعة لها هذه المكاتب وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة من إلقاء المحاضرات وعقد الندوات العلمية والمعاونة في البحوث العلمية وعرض الأفلام وتوزيع النشرات والعينات المجانية وغير ذلك من طرق الإعلام ووسائله.

ويجيز القرار لرئيس هيئة الدواء المصرية إصدار قرارات بالتصريح للمكتب العلمي بتسجيل المستحضرات الصيدلية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية، باسمه ولحسابه، شريطة أن تكون تلك المستحضرات أو المستلزمات مستوردة، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر.

وإلى تفاصيل القرار:-