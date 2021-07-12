 البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان على رأس الأولويات بعد انسحاب القوات الأمريكية - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 4:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان على رأس الأولويات بعد انسحاب القوات الأمريكية

البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 4:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 4:42 ص

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الاثنين، أن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إنه ما زالت هناك أدوار مستمرة للجيش الأمريكي في أفغانستان، من بينها الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي.
وأوضح أن هناك بعض القوات المخصصة لأمن المطار، وهناك عنصر لدعم الملاحة الجوية، إضافة إلى بعض القدرات الدفاعية.
ونبَّه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لها وجود دبلوماسي في أفغانستان، مشددا على أن ضمان استمرار بقاء المطار الدولي مفتوحا وآمنا يظل أمرا بالغ الأهمية من أجل نجاح عمل هذه البعثات الدبلوماسية وحماية أعضائها وسلامتهم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك