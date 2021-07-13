قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن «متحور دلتا كورونا ليس موجودًا في مصر بالدليل الفعلي والعلمي والقولي»، مشيرًا إلى أن مصر تسجل أقل حالات في ظل تسجيل دول أخرى أعداد بالآلاف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن وضع إنجلترا لمصر ضمن القائمة الحمراء الخاصة بالسفر أمر يتعلق بالسياسة وليس الطب، مؤكدًا أن مصر من أعلى وأفضل دول العالم أداء في مواجهة كورونا.

وأشاد بدور القطاع الطبي المصري في عدم الانخداع بجميع الترتيبات التي خرجت من المنظمات الصحة العالمية بشأن عدم استخدام بعض العقاقير في علاج «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن تصنيع اللقاحات وتصديرها بمثابة مصدر قوة استراتيجية.

وذكر عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المريض المصري الفقير كالغني يحصل على أفضل وأغلى علاج داخل مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى توافر جميع أدوية كورونا سواء مصنعة ومستوردة.