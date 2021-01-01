لوفتهانزا تلغي عبارة الترحيب المميزة بين الجنسين على متن طائراتها

ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران عبارة الترحيب المميزة بين الجنسين على متن طائراتها سواء بالألمانية "السيدات والسادة المحترمون للغاية" وبالإنجليزية "السيدات والسادة".

وأكدت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت اليوم الثلاثاء، أنه بدلا من ذلك سيرحب طاقم الطائرة بالركاب بصيغ متعادلة فيما يتعلق بالنوع.

وتسري القاعدة الجديدة على كل شركات مجموعات لوفتهانزا بما في ذلك الخطوط الجوية النمساوية وسويس إير ويورووينجز وبروكسل إيرلاينز.

وكان متحدث باسم الشركة صرح لصحيفة "بيلد" بقوله: "المهم بالنسبة لنا هو أن نراعي الجميع في خطابنا" ورد على سؤال حول الصيغ البديلة قائلا إن الممكن قول " طاب يومكم"، أو "طاب مساؤكم" أو ببساطة "مرحبا بكم على متن الطائرة" مشيرا إلى أن البت في اختيار العبارة متروك لقائد أو قائدة الطائرة.

وأدى إعلان الشركة إلى نقاشات بعضها كان حاميا على صفحات التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد أن هدد منتقدو المساواة بالتخلي عن السفر بطائرات لوفتهانزا.

وردت لوفتهانزا بعد ظهر اليوم بأنها لم تحظر عبارة التحية التقليدية وأنه لن يتم فرض إجراءات تأديبيبة على من يستخدمها.

وأوضح متحدث مقصد الشركة من هذه الخطوة قائلا: "هدفنا هو أن نرحب بكل الموجودين على متن الطائرة بشكل متساو" مشيرا إلى وجود خيارات مختلفة لهذا حسب السياق والموقف "التنوع والمساواة قيمتان محوريتان لشركتنا ولثقافتها، ونود أن نعبر عن هذا الموقف في لغتنا أيضا".