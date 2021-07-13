طرد وردة من تدريبات باوك

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طرد الروماني رازفان لوشيسكو،المدير الفني لنادي باوك اليوناني، عمرو وردة من مران الفريق بسبب مخالفة تأديبية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «جازيتا» اليونانية، فإن قرار مدرب باوك بطرد وردة تأديبي، من أجل فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر التحضيري للفريق للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وردة قام بالاعتراض على قرار المدرب وركل زجاجة المياه غاضبًا قبل الخروج من المران.

ونقلت الصحيفة ردة فعل لوسيسكو الغاضبة، حيث علق بنبرة قوية أنه لن يتسامح مع مثل هذا السلوك، وقال: «لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة».

وعاد وردة إلى صفوف باوك اليوناني في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي فولوس.