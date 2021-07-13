 طرد وردة من تدريبات باوك - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

طرد وردة من تدريبات باوك

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 4:04 م

طرد الروماني رازفان لوشيسكو،المدير الفني لنادي باوك اليوناني، عمرو وردة من مران الفريق بسبب مخالفة تأديبية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «جازيتا» اليونانية، فإن قرار مدرب باوك بطرد وردة تأديبي، من أجل فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر التحضيري للفريق للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وردة قام بالاعتراض على قرار المدرب وركل زجاجة المياه غاضبًا قبل الخروج من المران.

ونقلت الصحيفة ردة فعل لوسيسكو الغاضبة، حيث علق بنبرة قوية أنه لن يتسامح مع مثل هذا السلوك، وقال: «لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة».

وعاد وردة إلى صفوف باوك اليوناني في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي فولوس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك