 الإسماعيلي يبحث عن لقاء ودي قبل مواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يبحث عن لقاء ودي قبل مواجهة بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 8:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 8:07 ص

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، على خوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة، عقب أنتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الماضية لمسابقة الدورى الممتاز والتى أنتهت بفوز سيد البلد، قبل أن يمدد فترة الراحة لمدة ٤٨ ساعة على أن تستأنف التدريبات غد الثلاثاء.

ويستعد الدراويش لمواجهة فريق بيراميدز مطلع أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات المسابقة المحلية، ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول تريب المسابقة برصيد 32 نقطة.


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