 بالفيديو.. مشاهد جديدة لمأساة حريق مستشفى الحسين بالعراق - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مشاهد جديدة لمأساة حريق مستشفى الحسين بالعراق

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:37 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة لحادث حريق مستشفى الحسين بالعراق.
ولقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، وأصيب 50 آخرين، بعد اندلاع حريق في جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية العراقية.


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