عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة لحادث حريق مستشفى الحسين بالعراق.

ولقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، وأصيب 50 آخرين، بعد اندلاع حريق في جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية العراقية.

