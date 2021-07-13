الأكثر قراءة
إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري
طالب الثانوية المتهم بتسريب امتحان العربي: رئيس اللجنة قالي حط في بطنك بطيخة صيفي
تفاصيل رحيل شقيق رامي صبري: غرق بعد هروبه من المصحة
عماد الدين حسين: الكثير من الدول خذلتنا في مجلس الأمن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة لحادث حريق مستشفى الحسين بالعراق.ولقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، وأصيب 50 آخرين، بعد اندلاع حريق في جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية العراقية.