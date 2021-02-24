سواتش السويسرية للساعات تتوقع عودتها هذا العام لمستويات ما قبل كورونا

تتوقع مجموعة "سواتش" السويسرية لتصنيع الساعات عودتها إلى مستويات الإيرادات التي كانت تحققها قبل تفشي وباء كورونا هذا العام، حيث تأمل الشركة في تحقيق نصف ثاني قوي خلال العام، في ظل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس بصورة متزايدة في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة، نيك حايك، قوله في مقابلة اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تقدم الشركة على فتح المتاجر أكثر من إغلاقها، خلال النصف الثاني من العام، في ظل تحسن التوقعات.

وقال حايك إن النمو في متاجر الشركة يتعافى سريعا، بمجرد إعادة الفتح.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.2 بالمئة خلال التعاملات الصباحية.

وقال حايك عبر الهاتف، إن "الأمر يثبت أن المستهلكين صاروا يحبون التسوق بصورة أكبر بعد الأزمة"، مضيفا أن "2021 سيكون، أخيرا، عاما جيدا جدا."