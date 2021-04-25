تعليم المنيا: طالب الثانوي المنتحر بالصف الثاني وليس الثالث

أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا أن الطالب الذي أقدم على الانتحار في مدينة مغاغة، اليوم الاثنين، مقيد في الصف الثاني الثانوي، وليس في الصف الثالث، وأنه لايؤدي الامتحانات الجارية حالياً، وأشارت المصادر إلى أنه بحسب معلومات أولية، فإن سبب انتحاره يرجع إلى حدوث مشادة بينه وأحد أفراد أسرته.

وأقدم طالب في المرحلة الثانوية العامة على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل منزل أسرته، في مركز مغاغة، بشمال المحافظة، اليوم الاثنين، ولم تتضح على الفور الأسباب التي دفعت الطالب للانتحار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً بانتحار طالب بالثانوية العامة، يُدعى «ع. خ. ك.»، 18 سنة، مقيم بمدينة مغاغة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة، التي تم التحفظ عليها قيد التحقيقات، وجري نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.

وعلى صعيد امتحانات الثانوية العامة الجارية حالياً، فقد أدى طلاب شعبة العلمي علوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية داخل 87 لجنة رئيسية بمراكز ومدن محافظة المنيا، وأشاد غالبية الطلاب بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة.