مكلارين يؤكد أن نوريس تعرض للسرقة عقب نهائي يورو 2020

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أعلن فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أن سائقه لاندو نوريس تعرض لسرقة ساعته عقب نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" .

ونشر نوريس مقاطع فيديو وصور عبر حسابه على "إنستجرام" لزيارته لملعب ويمبلي يوم الأحد لمتابعة نهائي اليورو بين منتخب بلاده الإنجليزي ونظيره الإيطالي.

وفاز المنتخب الإيطالي 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وذكر فريق مكلارين مساء أمس الاثنين أن نوريس " لم يتعرض لإصابات ولكنه أصيب بصدمة مفهومة" وأن الفريق لا يمكنه إعطاء المزيد من التفاصيل " خاصة وأن هذه المسألة باتت تتعلق بالشرطة".

ويحتل نوريس المركز الرابع في ترتيب فئة الساقين في بطولة العالم، بينما يحتل مكلارين المركز الثالث في فئة الصانعين.

وكتب نوريس عبر حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء :"شكرا لكل رسائلكم. مشاهدة هذا العدد الكثير من رسائل الطيبة والحب منكم يعني لي الكثير".

وأضاف :" اعتقدت أنه من الأفضل أن أجعلكم تعلمون أنني بصحة جيدة وأحاول التأكد من جاهزيتي، وأنني في الزاوية الصحيحة لتقديم أفضل أداء خلال السباق الذي يقام في عطلة نهاية الاسبوع المقبلة".

وتتوجه فورمولا-1 إلى سيلفرستون لإقامة سباق الجائزة الكبرى البريطاني يوم الأحد المقبل.