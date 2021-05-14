 علي ماهر يوضح أسباب هزيمة فيوتشر أمام الأهلي - بوابة الشروق
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علي ماهر يوضح أسباب هزيمة فيوتشر أمام الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:01 ص

أكد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن الإرهاق هو السبب الرئيسي في الخسارة من الأهلي 4 / صفر اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة إن فريقه خاض 4 مباريات في 13 يوما وهو ما أثر نسبيا عل الأداء في مباراة الأهلي.

وأضاف :"ما حدث اليوم وارد جداً في كرة القدم في ظل الإرهاق وضغط المباريات وتنوع المسابقات".

وأوضح أن الأهلي فريق كبير وينافس على البطولات وهدفه دائماً الفوز ويملك كل العناصر الي تؤهله لذلك.

وتابع :"أمامنا مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي ، كل مباريات الدوري المصري هذا الموسم خارج التوقعات ولا تستطيع معرفة من سيفوز".


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