محكمة في باريس: منفذو الهجمات الإرهابية في 2015 لن يطعنوا على الأحكام ضدهم



أكدت محكمة باريس أن الإرهابيين، الذين ثبتت إدانتهم في تنفيذ الهجمات التي وقعت في عام 2015 بقاعة باتاكلان الموسيقية وأماكن أخرى في العاصمة الفرنسية، لن يطعنوا على الأحكام التي اتسمت بمدد طويلة وأصدرتها محكمة في باريس ضدهم.



وقالت المحكمة اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يقضي المتهم الرئيسي والناجي الوحيد الذي ينتمي للجماعة الإرهابية، صلاح عبد السلام، عقوبة السجن لمدة 30 عاما، التي تم الحكم بها بدون وجود إمكانية لتخفيضها في أواخر يونيو.



وتم الحكم على الأشخاص المتهمين معه، والبالغ عددهم 19 متهمًا، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين والسجن مدى الحياة، لكونهم شركاء له، وسيقضون فترات الحكم عليهم أيضا.



وكان الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة 13 من نوفمبر عام 2015، أسفر عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 آخرين في قاعة باتاكلان، وخارج استاد فرنسا لكرة القدم، وفي مناطق بوسط باريس، في غضون ساعات قليلة.