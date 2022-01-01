منظمة بتسليم الإسرائيلية تستقبل بايدن بلافتات الفصل العنصري

استقبلت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية اليسارية الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوضع لافتات كبيرة في الشوارع والبنايات، تتهم فيها النظام الذي يحكم في إسرائيل بأنه نظام فصل عنصري.



و قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، أطلقت بتسليم "غير الحكومية" حملة إعلانية على وضع لافتات كتب عليها "سيدي الرئيس هذا نظام فصل عنصري" .



وقد وضعت اللافتات الكبيرة على المباني في مدينتي بيت لحم ورام الله الفلسطينيتين، وفقا لصحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية.



وقال رئيس منظمة بتسليم حجاي بلعاد، "يجب أن تقر الولايات المتحدة بأن المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ​​يحكمها نظام فصل عنصري ، وأن تغير موقفها من إسرائيل وفقًا لذلك. مضيفا :"عندما يتغير الموقف الأمريكي كذلك سيتغير النظام".



وفي المقابل ، وضعت منظمة السلام الآن اليسارية غير الحكومية لافتة في تل أبيب عليها علم إسرائيلي وفلسطيني كتب عليها "الرئيس بايدن ، مرحبًا بكم في البلدين اللذين نحبهما".



وبايدن المؤيد القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يخطط للقاء بشكل منفصل مع رئيس الوزراء يائير لبيد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.



يذكر أن "بتسليم" هي منظمة غير حكومية إسرائيلية تصف نفسها بأنها "المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، تأسست في 3 فبراير من العام 1989، من قبل مجموعة من شخصيات إسرائيلية ذوي تأثير، بما فيهم محامون وأكاديميون وصحفيون وأعضاء في الكنيست.



وتعلن المنظمة أن أهدافها هي توثيق وتثقيف الجمهور الإسرائيلي حول الاعتداءات على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.