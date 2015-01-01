وفاة سيدة وأبنائها بسبب تسمم حاد بالخارجة في الوادي الجديد

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، واقعة مصرع زوجة وابنتيها وابنها جراء تعرض الأسرة لحالة تسمم حاد، بالإضافة إلى انهيار الزوج ووضعه في العناية المركزة جراء ما حدث لأسرته، حيث تلقى النبأ وهو فى عمله اليومى بأحد المخابز.



وكانت الواقعة بدأت باستقبال مستشفى الخارجة التخصصي أسرة مكونة من 4 أشخاص في حالة إعياء شديد وتسمم حاد، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومحاولة إسعافهم إلا أن الزوجة "ميادة. ن 24 سنة"، ولحقت بها ابنتها الصغيرة لؤلؤة.ط وتبلغ من العمر عامين".



وعلى الفور تم نقل بقية المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي إلا أن الطفل الثالث لقي مصرعه في أسيوط، ويدعى مالك. ط 3 سنوات، وبعده توفيت الطفلة جنى.ط"، وتبلغ من العمر 5 سنوات.



وكان اللواء، محمود فاروق، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، تلقى إخطاراً من مستشفى الخارجة التخصصي، يفيد وصول 4 حالات تسمم من اسرة واحدة، حيث تم محاولة إنقاذهم ولكن لقي جميعهم مصرعهم، وهم مقيمين بمنطقة حي المحابس بمدينة الخارجة بدائرة قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بالإضافة إلى سحب عينات من الأطعمة وإرسالها للتحليل للوقوف على اسباب التسمم، وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة تجاه الواقعة.