استمرار انخفاض عدد المساكن الاجتماعية في ألمانيا

واصل عدد المساكن الاجتماعية في ألمانيا انخفاضه في معظم ولايات الألمانية.

جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد.

وهناك مؤشرات أيضا على انخفاض متوسط عدد هذه المساكن على المستوى الاتحادي في العام الماضي.

ولم يرد للحكومة الألمانية بيانات تتعلق بعدد هذه المساكن في ولاية بادن فورتمبرج.

من جانبها، تحدثت نائبة رئيس كتلة حزب اليسار كارين لاي عن حدوث "انخفاض تاريخي" في عدد هذه المساكن.

وحسب البيانات، تقلص عدد المساكن الاجتماعية في العام الماضي في 10 من الولايات الألمانية الـ16، ووصل مقدار التراجع في بعضها إلى آلاف المساكن.

في المقابل، ارتفعت أعداد المساكن الاجتماعية بمقدار بضع مئات في ولايات هيسن وزارلاند وسكسونيا وشلزفيج-هولشتاين، وارتفع عدد هذه المساكن بمقدار نحو 1100 مسكن في ولاية سكسونيا آنهالت.

يذكر أن الإيجارات في المساكن الاجتماعية يتم تنظيمها من قبل الدولة، ولا يجوز الاستفادة من الإقامة في هذه المساكن سوى للأشخاص الذين ترى السلطات أن لديهم احتياجا خاصا، غير أن الإقامة في هذه المساكن تسري لفترة محدودة يتم بعدها تأجير هذه المساكن في السوق بالشكل المعتاد، وتختلف هذه الفترة بين الولايات، وغالبا ما تكون 12 أو 15 أو 20 أو 20 عاما.

ونظرا لقلة عدد المساكن المبنية حديثا، فإن عدد المساكن الاجتماعية آخذ في التقلص منذ أعوام، ففي حين كان عدد هذه المساكن في ألمانيا الغربية السابقة يبلغ نحو 4 مليون مسكن، فقد وصل هذا العدد إلى 1.13 مليون مسكن بحلول نهاية 2020.

التتبع