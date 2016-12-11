الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية أقل من المتوسط

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في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة اليوم الثلاثاء بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 33 مليار دولار، وجاء الطلب أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 960ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 34ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 33 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 030ر3% ومعدل التغطية 41ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 49ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الأربعاء نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار.، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.