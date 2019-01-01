بوتاش التركية تحصل على قرض 925 مليون يورو من دويتشه بنك لتمويل مشتريات غاز

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أفاد "دويتشه بنك" بحصول شركة "بوتاش" الحكومية التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي على قرض بأجل 3 سنوات وبقيمة 925 مليون يورو قابلة للزيادة، بضمان من وزارة الخزانة والمالية التركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للبنك القول، إن القرض يهدف لتمويل مشتريات بوتاش من الغاز الطبيعي المسال من موردين سبق الاتفاق عليهم في الولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والجزائر وقطر، لتنويع واردات الغاز.

وقال أورهان أوزالب، الرئيس التنفيذي للوحدة المحلية لدويتشه بنك، إن البنك "سيواصل دعم مشاريع انتقائية في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة في المستقبل" في تركيا.

وكان جرى الإعلان في أبريل عن حصول بوتاش على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشترياتها من الغاز الطبيعي من بنكين محليين.

يأتي هذا ضمن مساعي الشركة لتدبير الأموال اللازمة لتغطية فاتورة استيراد الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار الليرة.