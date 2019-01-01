السعودية: ارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 15% بنهاية الربع الأول

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول للعام الجاري إلى 2459.9 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

ومقارنة بالربع الرابع 2021، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 60.1 مليار ريال ما يعادل 3%، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل 40% من الإجمالي، ما يعادل 986.3 مليار ريال.