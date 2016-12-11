الادعاء الفرنسي يطالب بمحاكمة حفيد مؤسس جماعة الإخوان بتهم اغتصاب

وجه مكتب الادعاء العام الفرنسي، اتهامات للداعية المثير للجدل طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، تهم اغتصاب أربع سيدات وطالب بمثوله للمحاكمة.



وقال مكتب الادعاء، إنه استدعى الداعية والمفكر الإسلامي طارق رمضان للمثول أمام المحكمة بشأن تهم اغتصاب، وأكد الادعاء أنه في واحدة من القضايا، كانت الضحية امرأة ضعيفة تحتاج لحماية، بحسب موقع "دويتشه فيله" الإخباري.



يذكر أن رمضان (59 عاما) المولود في جنيف بسويسرا، كان رهن الاعتقال السابق للمحاكمة خلال الأشهر الـ10 الماضية.



وقد نفى رمضان الاتهامات، لكنه اعترف لاحقا بوجود اتصالات مع النساء. وكان رمضان، وهو مؤلف عدة كتب، يقوم بتدريس الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد.



وفي نوفمبر عام 2017، حصل على إذن بالغياب من المؤسسة البريطانية التاريخية بسبب الاتهامات التي وجهت إليه في فرنسا والتي تمتد بين الفترة من 2009 إلى 2016.



وغرمت محكمة الاستئناف في باريس في فبراير الماضي، رمضان لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزة هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن.



وحكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) عام 2009.



وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" 84 مرة.



وذكر رمضان الاسم ايضا خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في- ار ام سي".



واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 يوليو 1881 حول حرية الصحافة والذي يحظر "نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء او تحرش جنسي" من دون اتفاق مكتوب.