تراجع قياسي لسعر الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي

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شهد سعر الدينار التونسي انخفاضا قياسيا مقابل الدولار الأمريكي وفق ما أظهرته بيانات المركزي التونسي المنشورة على موقعه اليوم الثلاثاء.

وهبط سعر الدينار إلى مستوى 172ر3 وكان السعر القياسي القديم قد بلغ مستوى 101ر3 في مايو الماضي.

ويهدد هذا التراجع باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي مدفوعا بزيادات في كلفة واردات القمح مع ارتفاع الأسعار العالمية.

ويغطي احتياطي النقد الأجنبي، حسب آخر بيانات منشورة في يونيو، 122 يوما من التوريد بينما كان في نيسان عند 130 يوم توريد.

ويأتي التراجع في سعر الدينار في ظل انخفاض قيمة سعر صرف اليورو ليتساوى مع الدولار في وقت سابق اليوم، وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاما.