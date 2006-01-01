أعلنت مؤسسة سويسرية، الأربعاء، أن عائلات بعض ضحايا انفجار مرفأ بيروت رفعوا دعوى قضائية ضد شركة أمريكية -نرويجية، يشتبه في تورطها في نقل المواد المتفجرة إلى المرفأ، وطالبوا بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.

وقالت منظمة "المساءلة الآن"، التي تقول إنَّ مهمتها دعم جهود المجتمع المدني اللبناني لوضع حد لإفلات قادة البلاد من العقاب، إنّ الدعوى رفعت يوم الاثنين، وأن هناك بين المدعين تسعة أمريكيين أو أقارب لأمريكي.

جاءت هذه الخطوة فيما توقفت التحقيقات المحلية في لبنان منذ ديسمبر، إثر طعون قانونية قدمها مسؤولون مطلوبون للاستجواب، ضد قاضي التحقيق في القضية.

وانفجرت في الرابع من أغسطس 2020، مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في أسمدة خُزنت بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وإلحاق أضرار قدرت بمليارات الدولارات.

وبيّن التحقيق اللبناني أن معظم المسؤولين الحكوميين كانوا على علم بالمواد الخطرة المخزنة في المرفأ.

وأدى الانفجار إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل عام في البلاد، وترجع جذوره إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة، وفق شبكة الحرة.

وقالت شركة Accountability Now إن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار ورُفعت في تكساس، اتهمت مجموعة الخدمات الجيوفيزيائية الأميركية-النرويجية TGS، التي تمتلك شركة Spectrum Geo البريطانية، بإنها "أبرمت سلسلة عقود مربحة للغاية ولكن مشبوهة مع وزارة الطاقة في لبنان".

وأضافت أنه في عام 2012 ، استأجرت شركة Spectrum السفينة Rhosus التي ترفع علم مولدوفا لتأتي إلى بيروت، وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم على متنها.

وذكرت زينة واكيم محامية منظمة من Accountability Now التي ساعدت المدعين: "هذا الإدعاء سيجبر TGS على الكشف عن اتصالات Spectrum مع أطراف ثالثة مختلفة ذات صلة بالتحقيقات في لبنان".

وقالت واكيم: "التحقيق المحلي متوقف حاليا بسبب العرقلة، وأن الأدلة الإضافية التي يمكننا الحصول عليها من خلال هذه القضية ستساعد القضاء في لبنان وخارجه على تحديد الأفراد المسؤولين وبالتالي محاسبة الجناة".

وغرّدت سارة كوبلاند، التي كان نجلها إسحاق أصغر ضحايا الانفجار الذي دمر الميناء وألحق أضرارا بأحياء بيروت بأكملها: "في خطوة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت، تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة، التي استأجرت السفينة التي جلبت المواد إلى بيروت".

وذكرت كوبلاند، وهي مواطنة أسترالية، إن ابنها إسحاق كان مواطنا أمريكيا، لذلك انضمت إلى هذه الدعوى نيابة عنه، ونيابة أيضًا عن جميع الضحايا.

واتهم طارق بيطار، القاضي اللبناني الذي يقود التحقيق في بيروت في الانفجار، أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل المتعمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل عشرات في انفجار الميناء.

ورفع اثنان على الأقل من الوزراء السابقين طعونا قانونية ضد القاضي لإجباره على تعليق عمله منذ أكثر من سبعة أشهر.

ورفض عدد من المسؤولين الخضوع للاستجواب، وسط دعوات من بعض الجماعات، بما في ذلك حزب الله، لإقالة القاضي، متهما إياه بالتحيز.

وتقول واكيم: "هذا يرجع جزئيا إلى أن الضحايا يائسون. لم يستمع أحد إلى أصواتهم. ولم يبق لهم أي موارد في لبنان. والقضاء مكمم تماما"، مضيفة أن الدعوى تخص جميع ضحايا الانفجار.