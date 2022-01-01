قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الأربعاء، إن التدخل في شؤون الدول الأخرى من قواعد الحكومات الأمريكية، مشيرا إلى أن قواعد الولايات المتحدة للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى سيعارضها الناس في جميع أنحاء العالم.

جاءت هذه التصريحات تعقيبا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون التي قال فيها إنه ساعد في التخطيط لانقلابات في دول أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار وانج إلى أنه ليس من المثير للدهشة أن يعترف كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين بأنهم خططوا لحدوث انقلابات في دول أجنبية".

وأكد المتحدث الصيني أن هذا لا يمكن إلا أن يُظهر أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والإطاحة بأنظمة الدول الأخرى قد أصبح "مدونة قواعد السلوك" بالنسبة للحكومة الأمريكية وجزءا من معايير وقواعد الولايات المتحدة، والتي لن يقابلها الناس في جميع أنحاء العالم إلا بالمعارضة.