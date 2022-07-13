أسرة شيرين أبو عاقلة تدرس زيارة واشنطن بعد دعوة من بلينكن

قالت عائلة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إنها تدرس دعوة للسفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولي الإدارة الأمريكية بعد دعوتها إلى واشنطن خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وفي رسالة إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، طلبت الأسرة مقابلة الرئيس بايدن خلال زيارته للشرق الأوسط التي بدأت الأربعاء.

واتهمت الأسرة، حكومة الولايات المتحدة بـ"محاولة واضحة لتقويض الجهود نحو العدالة والمساءلة"، وذلك في أعقاب رد وزارة الخارجية على تحقيق أجري بشأن الرصاصة التي قتلت الصحفية.

وقالت لينا أبو عاقلة، ابنة أخت شيرين، لشبكة "cnn": "لسنا متأكدين مما إذا كنا سنلتقي بالرئيس هنا. لم يقل (الوزير بلينكن) أن ذلك لن يكون ممكنا. لكننا كررنا مطالبنا كما ورد في الرسالة، وطلبنا مقابلة الرئيس هنا إذا كان ذلك ممكنًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأسرة تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع بعد الدعوة، قالت لينا أبو عاقلة إن العائلة "ستفكر في ذلك".

واستشهدت شيرين أبو عاقلة بالرصاص في مايو الماضي، أثناء تغطيتها لاعتداء عسكري شنته قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل أسبوعين، سلّمت السلطة الفلسطينية الرصاصة التي قتلتها إلى جنرال أمريكي من فئة 3 نجوم يعمل في المنطقة.

وفحص خبراء إسرائيليون الرصاصة بعد ذلك في مختبر إسرائيلي وبحضور مسؤولين بالجيش الأمريكي، بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وبعد الفحص، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بمن أطلق الرصاصة القاتلة.

لكنها أضافت أن الجنرال الأمريكي، مايكل فينزل، خلص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً على الأرجح عن اغتيال أبو عاقلة.

في وقت سابق من الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن الإدارة، بتوجيه من الرئيس (بايدن)، كانت منخرطة للغاية في المساعدة في محاولة تحديد ما حدث بالضبط حول الظروف المأساوية لوفاتها.

وأضاف: "سيتعين بذل الجهود والمساءلة والتأكد من أننا نجد طريقة لإنهاء هذا الفصل بشكل عادل".

وصرح سوليفان بأن بايدن وبلينكن والإدارة الأمريكية حزينون للأسرة، وأضاف: "إنها مأساة مروعة، وسنواصل العمل والانخراط بعمق في ذلك. وبالطبع، سيكون هذا الموضوع أحد الموضوعات التي يتم تناولها في هذه الزيارة".