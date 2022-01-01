جوتيريش يرى شعاع أمل في المحادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تقدما كبيرا تحقق في النزاع بشأن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية.



وقال جوتيريش، للصحفيين في نيويورك اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة للأمام" في المحادثات بين ممثلين من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا في إسطنبول.



وتابع: "اليوم، رأينا أخيرا شعاع أمل".



ولم يذكر جوتيريش تفاصيل خطة إخراج الحبوب المهمة من أوكرانيا، وقال إنه لا تزال هناك حاجة إلى "المزيد من العمل الفني".



ويحث المجتمع الدولي روسيا منذ أسابيع على السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية.



يذكر أن روسيا وأوكرانيا، اللتين تخوضان حربا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، من أكبر المصدرين للقمح وتلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي للعالم.



وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تسبب نقص صادرات الحبوب من الدولتين في ارتفاع الأسعار، في حين أن الحرب عرقلت أيضا الإنتاج الزراعي في أوكرانيا.



وأشار البرنامج في الشهر الماضي إلى دور روسيا كمنتج رئيسي للسماد ومورد للطاقة.