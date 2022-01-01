لبنان: ميقاتي يدعو إلى التعاون معه لتشكيل حكومة جديدة

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى التعاون معه لتشكيل حكومة جديدة، منتقدا ما يتم تداوله من تسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية تتناول مهمة تشكيل الحكومة.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، اليوم الأربعاء "بدل أن يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر إلى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الأصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية".



واعتبر ميقاتي أن "التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات إعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات الرئيس وخياراته".



وأعلن أن "التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس في اليوم التالي للإستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية".