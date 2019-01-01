تدريب موظفي البريد في بولندا على استخدام السلاح



قال متحدث باسم خدمة البريد في بولندا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تدريب موظفي البريد على أيدى جنود الجيش على كيفية استخدام السلاح، وذلك على ضوء حرب أوكرانيا الدائرة حاليا.



وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا)، اليوم، إنه سيتم توقيع اتفاق بهذا الشأن مع الأمن الداخلى بالجيش البولندى فى شهر أغسطس المقبل.



وجاء فى مرسوم صادر عن مجلس إدارة خدمة البريد، أنه سيتم تعريف العاملين على قواعد الأمان عند التعامل مع الأسلحة وتدريبهم على "مهارات إطلاق النار الأساسية" خلال الدورة التدريبية.



وقال المتحدث باسم الأمن الداخلى لصحيفة "دزينيك جازيتا بولسكا"، إن التدريب يهدف إلى تحسين درجة الاستعداد الدفاعى لبولندا.



ويعمل بخدمة البريد فى بولندا نحو 70 ألف موظف، وتم تخصيص ألف موقع لتطبيق دورة التدريب الأولى، وتعتبر المشاركة فى الدورة التدريبية اختيارية، كما أن الذين يجتازون الدورة سوف تكون أمامهم فرص جيدة للالتحاق باتحادات الأمن الداخلى.



وتعتزم بولندا زيادة عدد الجنود المحترفين إلى 250 ألف شخص، ورفع عدد العاملين فى الأمن الداخلى إلى 50 ألف عضو.