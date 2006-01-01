لبنان: نصرالله يهدد بمنع إسرائيل وأمريكا من بيع نفط وغاز كاريش

هدّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في كلمة متلفزة له مساء اليوم الأربعاء، بمنع بيع النفط من حقل كاريش، وما بعد حقل كاريش إذا تم منع لبنان من استخراج نفطه وغازه.

وقال السيد نصرالله "إذا كان الهدف منع لبنان من استخراج النفط والغاز، فلن يستطيع أحد أن يستخرج غازا ونفطا ولا أن يبيع غازا ونفطا أيا تكن العواقب".

وأضاف "أقول للعدو لا تحسب غلط، وللأمريكيين لا تخدعوا اللبنانيين.. إذا أردتم أن تمنعوا لبنان من التنقيب لن يكون هناك تنقيب أو بيع، ونحن نتابع كل ما يقابل الشواطئ الفلسطينية وكل المنصات والحقول وإحداثياتها".

ورأى أن هذا الملف يتضمن "مسألة الحدود البحرية وعلى الأمم المتحدة الاعتراف بالحدود البحرية للبنان"، والمسألة الثانية هي "السماح بالتنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية، وعلى لبنان أن يضغط بهذا الاتجاه".

وتابع نصرالله: "إذا لم تعطونا حقوقنا وتسمحوا للشركات أن تستخرج، الله أعلم ما يمكن أن نفعله ويمكن أن نقلب الطاولة. وإذا كان الخيار أن يدفع بلبنان إلى الجوع والانهيار فالحرب أشرف".

وخاطب نصرالله الشعب اللبناني، قائلاً: "لقد وصلنا إلى نهاية الخط"، مضيفا: "إن شاء الله ندافع عن هذا البلد ببركة كل المؤمنين وكل الصادقين".